السلطات الإيرانية تحظر بيع وشراء العملات الأجنبية في المطارات

أعلن القائد العام لشرطة المطارات في إيران، اللواء حسن مهري، اليوم الأربعاء، حظر بيع وشراء الدولار وباقي العملات الأخرى في المطارات، زاعمًا أن من وصفهم بـ”الاستغلاليين والنفعيين” ينشطون في بعض المطارات لتحقيق أرباح من خلال بيع وشراء الدولار.

وأكد اللواء مهري، في مقابلة مع وكالة أنباء “إيسنا” الإيرانية، أن “قوات الشرطة ورجال الاستخبارات سوف يتعاملون بحزم وقوة ضد الأشخاص الذين يقومون ببيع وشراء الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في المطارات المحلية والدولية”.

وبين أنه “بوجه عام، فإن الحجة هي أنه لا ينبغي أن يكون هناك مثل هذا التبادل بين العملات في المطارات”، مضيفًا: “لذلك لم يعد يهم حجم الصفقة المتبادلة وستتعامل الشرطة مع الأشخاص الذين يشترون ويبيعون الدولار في المطار”.

ووجه القائد العام لشرطة المطارات في إيران، المقيمين في بلاده والإيرانيين الذين يسافرون للخارج إلى شراء الدولار من محال الصيرفة المرخصة من قبل السلطات الحكومية والبنك المركزي، مبينًا أنه “لاحظ بعض سائقي السيارات قرب المطار وهم يقومون بعملية بيع وشراء العملات الأجنبية وتم إلقاء القبض على بعضهم”.

يذكر أنه، وفي فترة قصيرة من هذا العام، كسرت العملة الإيرانية أرقامًا قياسية في الهبوط أمام الدولار، إذ بلغت حتى يوم أمس الثلاثاء، قيمة الدولار الواحد 11000 تومان في سوق طهران.

وكانت حكومة الرئيس حسن روحاني حددت مطلع أبريل/ نيسان الماضي، سعر الدولار بقيمة 4200 تومان إيراني، لكن البنك المركزي لم يستطع توفير الدولار بهذه القيمة للإيرانيين، كما أن مراكز الصيرفة في المطارات مغلقة منذ بدء عملية تدهور العملة المحلية في آذار/ مارس الماضي.

وأعفى روحاني، الأربعاء الماضي، محافظ البنك المركزي ولي الله سيف، من منصبه وعيّن عبدالناصر همتي بدلًا منه، مشيرًا إلى أن “هذا القرار ضمن حزمة تعديلات على الفريق الاقتصادي لتحسين الأوضاع في البلاد”.