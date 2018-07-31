أسهم قيادية تدفع البورصة السعودية للتراجع وأبوظبي تتعافى بعد خسائر مبكرة

أغلق المؤشر الرئيس للسوق السعودية، اليوم الثلاثاء، منخفضًا 0.2 في المئة تحت ضغط أسهم قيادية لبنوك وشركات للبتروكيماويات.

وتراجع سهم بنك الرياض 1.1 في المئة، وسهم بنك ساب 1.6 في المئة، وهبط كذلك سهما مصرف الراجحي والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق البتروكيماويات، 0.5 في المئة لكل منهما.

في المقابل، تعافى المؤشر العام لسوق أبوظبي ليغلق مرتفعًا 0.3 في المئة معوضًا خسائره المبكرة، في حين أغلق مؤشر سوق دبي منخفضًا 0.3 في المئة، متأثرًا بتراجع سهم بنك دبي الإسلامي واحد في المئة.

وأظهر استطلاع شهري أجرته وكالة “رويترز” للأنباء اليوم الثلاثاء، أن ثقة مديري الصناديق في أسواق الأسهم بدولة الإمارات العربية المتحدة، عادت مجددًا بعدما تضررت بفعل التصفية المزمعة لشركة الاستثمار المباشر أبراج التي مقرها دبي.

وتراجع مؤشر سوق الكويت 1.3 في المئة مرفوعًا بضعف أداء الأسهم في قطاع البنوك، مع هبوط سهم بيت التمويل الكويتي 2.4 في المئة.

ومازال السهم مرتفعًا 14 بالمئة منذ بداية العام، لكنه بدد بعض مكاسبه في الأيام القليلة الماضية مع تسارع وتيرة محادثاته للاندماج مع بنك بحريني منافس.

مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

– السعودية.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 8295 نقطة.

– دبي.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 2956 نقطة.

– أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 4860 نقطة.

– الكويت.. هبط المؤشر 1.3 في المئة إلى 5297 نقطة.

– البحرين.. نزل المؤشر 0.9 في المئة إلى 1358 نقطة.

– سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 4337 نقطة.

– مصر.. ارتفع المؤشر 1.85 في المئة إلى 15580 نقطة.