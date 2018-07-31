الدولار يتأرجح أمام الين

تأرجح الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، يوم الثلاثاء، بعد أن أجرى بنك اليابان المركزي تعديلًا محدودًا على سياسته النقدية بدلًا من إجراء تغييرات أكبر توقعها بعض المتعاملين.

وانخفض الدولار لفترة وجيزة إلى 110.75 ين قبل أن يقفز إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 111.44 ين، بزيادة نحو 0.3%، بعد أن اتخذ بنك اليابان إجراءات للحفاظ على مرونة برنامجه التحفيزي الضخم.

وقلصت العملة الأمريكية بعض مكاسبها بعد نحو ساعتين من القرار لتصبح مرتفعة 0.2%، إلى 111.30 ين.

وتعهد بنك اليابان، اليوم، بالحفاظ على هدفه لأسعار الفائدة في الأمد القصير عند سالب 0.1%، وقرر توجيه عوائد السندات الحكومية اليابانية البالغ أجلها عشر سنوات عند نحو 0%.

لكن البنك قال أيضًا إنه سيسمح لأسعار الفائدة بالتقلب في الأجل الطويل بناء على التطورات الاقتصادية، وتلك الخاصة بالأسعار، وإنه سيقوم بشراء السندات على نحو أكثر مرونة.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، عند 94.361، دون أعلى مستوياته في عام 95.656 الذي لامسه في التاسع عشر من يوليو/ تموز.

ومقابل العملة اليابانية، ارتفع اليورو إلى 130.415 ين قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه ليسجل 130.30 ين.

وصعدت العملة الموحدة 0.5% مقابل الدولار إلى 1.1713 دولار.

وتنسجم التغييرات التي أدخلها بنك اليابان على سياسته، وهي الأولى منذ 2016، مع توقعاته بأن يستغرق التضخم وقتًا كي يصل إلى المستوى المستهدف للبنك عند 2%.

وبعد اجتماع بنك اليابان، تتركز الأنظار على اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك إنجلترا المركزي اللذين يُعقدان هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس للمرة الثانية منذ الأزمة المالية في 2008.

وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3129 دولار، بينما جرى تداول الدولار الأسترالي مرتفعًا 0.3% إلى 0.7430 دولار أمريكي.