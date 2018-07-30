بومبيو: لا نسعى للهيمنة على “المحيط الهندي الهادئ”

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده لا تسعى للهيمنة على منطقة “المحيط الهندي الهادئ” بل تسعى لبناء شراكات مع دول المنطقة.

وقال بومبيو، في كلمته الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي للمحيط الهندي الهادئ، الذي ينعقد اليوم الإثنين، في الغرفة التجارية الأمريكية بالعاصمة واشنطن: “نبحث عن الشراكات وليست الهيمنة”.

وأضاف أنه “بعد الحرب العالمية الثانية، عملنا مع اليابان من أجل تحقيق نهضة اقتصادية، وفي سنوات الخمسينات تم تدمير كوريا الجنوبية بالحروب والنزاعات، لكن الدعم والاستثمارات الأمريكية مكننا من جعل هذا البلد بأن يكون واحدًا من أكثر الاقتصادات ازدهارًا في العالم”.

وذكر بومبيو أن بلاده “ساهمت في تطوير الزراعة في فيتنام، كما دعمت اقتصادات تايوان وسنغافورة وغيرها من الدول”.

وأكد أن المحيط الهندي والهادئ “يأتي في سلم أولويات الدبلوماسية الأمريكية من أجل نشر السلام.. أمن هذه المنطقة بالغ الأهمية لبلدانها والعالم”.

وشدد على “ضرورة أن تكون هناك تجارة حرة في منطقة المحيط الهندي الهادئ، وانفتاح اقتصاداتها على الاستثمارات الأجنبية”.