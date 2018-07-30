الأسهم العقارية تدفع بورصة دبي للارتفاع

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية مرتفعة، اليوم الإثنين، مدعومة بارتفاع بورصة دبي على وقع مكاسب قوية حققها سهم مجموعة “إعمار مولز”.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.8% مدعومًا بالأسهم العقارية، بعدما أعلنت مجموعة إعمار مولز زيادة 15% في صافي ربح الربع الثاني من العام، وهو ما توافق بشكل كبير مع توقعات السوق، كما صعد سهم إعمار العقارية 1.3%، وسهم مجموعة إعمار مولز 0.8%، في حين ارتفع سهم منافستها داماك العقارية 1.8%.

وأغلقت البورصة السعودية، أكبر سوق أسهم في المنطقة، مستقرة مع محاولة المستثمرين استيعاب النتائج المالية الفصلية، وتوخيهم الحذر بشأن تقييمات الشركات الكبيرة؛ بعدما ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق نحو 15% منذ بداية العام.

وفي بورصة الكويت، ضغط ضعف أداء أسهم البنوك على مؤشر السوق الأول، ودفعه للتراجع 0.5% فيما هبط سهم بيت التمويل الكويتي 1.7%.

ومازال السهم مرتفعًا 14% منذ بداية العام، لكنه بدد بعض مكاسبه في الأيام الأخيرة مع تسارع وتيرة محادثات اندماج مع بنك بحريني منافس، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.

مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. استقر المؤشر عند 8309 نقاط.

دبي.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمائة إلى 2966 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.3 بالمائة إلى 4846 نقطة.

الكويت.. هبط المؤشر 0.5 بالمائة إلى 5364 نقطة.

البحرين.. استقر المؤشر عند 1370 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.4 بالمائة إلى 4320 نقطة.

مصر.. انخفض المؤشر 0.5 بالمائة إلى 15297 نقطة.