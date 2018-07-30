أسواق العملات تترقب بيانات اقتصادية واجتماعات هامة لبنوك مركزية

ظلت العملات الرئيسة تُتداول عند مستوياتها المعتادة، اليوم الاثنين، مع إحجام المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة واجتماعات بنوك مركزية بشأن السياسة النقدية تُعقد هذا الأسبوع.

وأكد البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة حتى صيف العام المقبل، ما أثر سلبًا على اليورو الذي ظل يتحرك في نطاق ضيق أمام العملة الأمريكية حول مستوى 1.1649 دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة.

وقال محللون إن بيانات التضخم في منطقة اليورو التي من المقرر صدورها، اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، قد تخرج العملة عن نطاق تحركها الضيق الذي ظلت فيه مؤخرًا على الرغم مما يبدو من تردد المستثمرين بشأن وضع رهانات كبرى في الوقت الحالي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة دون تغيير يذكر عند 94.717 بعد انخفاض طفيف سجله يوم الجمعة.

وارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 % أمام الين الياباني ليسجل 111.10 ين فيما تستعد الأسواق لمعرفة ما إذا كان بنك اليابان المركزي يدرس خطوات لتعزيز استدامة برنامجه التحفيزي الضخم.

ومن بين الاحتمالات الواردة في قرارات بنك اليابان المركزي تعديل السيطرة على منحنى العائد ومنهجية الشراء في صناديق المؤشرات المتداولة. وتراجع الدولار عن أعلى مستوى له أمام الين في ستة أشهر فوق 113.00 ين في الـ19 من يوليو/ تموز بعد تلك التوقعات.

وواصل اليوان الصيني انخفاضه وتراجع في الأسواق الخارجية إلى 6.85 يوان للدولار بالقرب من أدنى مستوى له في عام، الذي سجله الأسبوع الماضي قبل أن يستقر حول 6.833 يوان للدولار.

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 % إلى 0.7397 دولار أمريكي، فيما انخفض الدولار الكندي بذات النسبة إلى 1.3065 دولار أمريكي.