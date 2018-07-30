الذهب عند أدنى مستوى له خلال عام بفعل قوة الاقتصاد الأمريكي

بعد بيانات قوية عن نمو الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني 2018، وصعود الدولار، تراجعت اليوم الاثنين أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من عام.

وبحلول الساعة (07:27 ت.غ)، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.27%، إلى 1229.4 دولارا للأوقية (الأونصة)، فيما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر، بنسبة 0.30% عند مستوى 1220.5 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.31% إلى 15.45 دولار للأوقية، فيما انخفض سعر البلاتين 0.98%، إلى 823 دولار للأوقية.

والجمعة الماضية، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بالربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 4.1%، بأسرع وتيرة نمو في أربع سنوات.

وعلى إثر إعلان وزارة التجارة ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.04%، عند مستوى 94.50.