انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن 54%

انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن في الربع الأول من العام بنسبة 54% إلى 201.5 مليون دينار (284.2 مليون دولار) مقارنة مع مستواه في الفترة ذاتها من 2017، بحسب أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الأحد.

وكان الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن بلغ 436.8 مليون دينار في الربع الأول من 2017.

ويقول صناعيون، إن ارتفاع التكاليف والتعقيدات الإدارية إلى جانب حالة الترقب من قبل المستثمرين في ظل استمرار توتر الأوضاع السياسية في محيط المملكة يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج والدول الأجنبية.