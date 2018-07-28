وزراء زراعة مجموعة الـ 20 قلقون من الاستخدام المتزايد لإجراءات الحماية التجارية

أعرب وزراء زراعة دول مجموعة العشرين، عن شعورهم بالقلق تجاه ما وصفوه بـ”الاستخدام المتزايد لإجراءات الحماية التجارية غير المتعلقة بالرسوم الجمركية بما لا يتّسق مع قواعد منظمة التجارة العالمية”.

وتُشكل مجموعة العشرين معًا نحو 60 % من الأراضي الزراعية في العالم، و80 % من السلع الغذائية والزراعية.

وأكد الوزراء في بيان مشترك، اليوم السبت، التزامهم بعدم وضع “عقبات غير ضرورية” أمام التجارة، وشدّدوا على حقوقهم، والتزاماتهم بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وجاء الاجتماع في العاصمة الأرجنتينية “بوينس أيرس”، وسط توترات تجارية متصاعدة تعصف بالأسواق الزراعية.

وقال وزراء دول مجموعة العشرين في البيان:”مع إدراك الدور المهم لمنظمة التجارة العالمية نوافق على مواصلة عملية إصلاح قواعد التجارة الزراعية”.

وفرضت الصين، وشركاء تجاريون كبار آخرون للولايات المتحدة، تعريفات جمركية انتقامية على المزارعين الأمريكيين، بعد أن فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسومًا على سلع صينية، بالإضافة إلى واردات الصلب والألمونيوم من الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك.

والأسبوع الماضي، قالت إدارة ترامب إنها ستدفع ما يصل إلى 12 مليار دولار لمساعدة المزارعين الأمريكيين على تجاوز الحرب التجارية.

وفي اتفاق مفاجئ يوم الأربعاء الماضي، أنهى ترامب مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، خطر نشوب حرب تجارية مباشرة بين القوتين.