تراجع أسعار الذهب مع هدوء التوترات التجارية بين واشنطن وأوروبا‎

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الخميس، رغم هبوط مؤشر الدولار لأدنى مستوى منذ أسبوعين، وسط تراجع مخاطر التوترات التجارية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب اجتماعه برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمس، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أطلقا محادثاتٍ تهدف إلى خفض الحواجز التجارية، وتفادي أي حرب تجارية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.04%، عند مستوى 93.94، في أدنى مستوى خلال أسبوعين.

وبحلول الساعة الـ (07:08 تغ)، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.15%، إلى 1239.1 دولار للأوقية .

فيما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر، بنسبة 0.13% عند مستوى 1230.07 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.06% إلى 15.58 دولار للأوقية، فيما انخفض سعر البلاتين 0.59%، إلى 839.33 دولار للأوقية.