ارتفاع الذهب بفعل هبوط الدولار وترقب بيانات أمريكية

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.1 %، عند مستوى 94.30.

وبحلول الساعة (07:32 ت.غ)، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل، بنسبة طفيفة بلغت 0.11 %، إلى 1235.9 دولار للأوقية (الأونصة).

فيما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.20 % عند مستوى 1227.02 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة دون تغيير عن الجلسة السابقة عند مستوى 15.52 دولار للأوقية، فيما صعد سعر البلاتين 0.66 %، إلى 838.67 دولار للأوقية.