ارتفاع الذهب بفعل هبوط الدولار وترقب بيانات أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار، مع ترقب صدور بيانات نمو الناتج المحلي الأمريكي الجمعة المقبلة.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.1 %، عند مستوى 94.30.
وبحلول الساعة (07:32 ت.غ)، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل، بنسبة طفيفة بلغت 0.11 %، إلى 1235.9 دولار للأوقية (الأونصة).
فيما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.20 % عند مستوى 1227.02 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة دون تغيير عن الجلسة السابقة عند مستوى 15.52 دولار للأوقية، فيما صعد سعر البلاتين 0.66 %، إلى 838.67 دولار للأوقية.