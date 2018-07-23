تباين بورصات الخليج.. وسوق دبي ترتفع بدعم من “إعمار”

أغلقت بورصة دبي على ارتفاع اليوم الإثنين، مدعومة بمكاسب قوية لأسهم إعمار العقارية، بينما هبطت البورصة السعودية مبددة مكاسبها المبكرة، وسط تباين أسواق الأسهم الأخرى في الشرق الأوسط.

وزاد مؤشر سوق دبي 0.4 في المئة مع صعود سهم إعمار العقارية القيادي ذي الثقل في البورصة 1.6 بالمئة في تداول مكثف. وصعد سهم داماك العقارية 1.4 في المئة.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة مع انخفاض سهمي مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وبنك الاتحاد الوطني 0.9 و5.4 في المئة.

وبدد المؤشر الرئيس للسوق السعودية مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضًا 0.2 في المئة، مع صعود 36 سهمًا فقط من 182 سهمًا تم تداولها اليوم.

وتراجع سهما البنك العربي والتصنيع الوطنية (تصنيع) 3.7 و3.2 في المئة على الترتيب.

لكن سهم كيان السعودية للبتروكيماويات، وهي إحدى وحدات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عملاق إنتاج البتروكيماويات، قفز 6.2 في المئة ليقود الرابحين في السوق.

وقالت كيان أمس الأحد إنها حققت صافي ربح قياسي بلغ 878.7 مليون ريال (234.3 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران، مقارنة مع 242 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.8 في المئة مع صعود سهم بنك قطر الوطني 2.1 في المئة، وسهم صناعات قطر 1.6 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

– السعودية.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 8448 نقطة.

– أبوظبي.. نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 4761 نقطة.

– دبي.. زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 2932 نقطة.

– الكويت.. ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 5361 نقطة.

– البحرين.. زاد المؤشر 0.4 في المئة إلى 1357 نقطة.

– سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 4434 نقطة.

– قطر.. صعد المؤشر 0.8 في المئة إلى 9435 نقطة.