سلطنة عمان تنجح بخفض عجز الميزانية إلى النصف في 5 شهور

نجحت سلطنة عمان في تخفيض عجز الميزانية بنحو النصف في أول 5 شهور من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، نتيجة الارتفاع الكبير في إيرادات النفط والتزامها النسبي بضبط الإنفاق.

وبلغ العجز حوالي 1059 مليون ريال (2.75 مليار دولار) في أول 4 شهور من عام 2018 مقابل 2035.4 مليون ريال (5.3 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام 2017.

وأظهرت بيانات حكومية، نشرها المركز الوطني للمعلومات والإحصاء الاثنين، أن إيرادات السلطنة قفزت بنحو 23.2% إلى 4091.9 مليون ريال (10.64 مليار دولار) من حوالي 3322.1 مليون ريال (8.64 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت بيانات المركز لشهر تموز/يوليو، أن إيرادات النفط زادت بنحو 34.8 % إلى 2382 مليون ريال (6.19 مليار دولار) من حوالي 1766 مليون ريال (4.59 مليار دولار) في حين نمت إيرادات الغاز بحوالي 17.4% إلى 682 مليون ريال (1.77 مليار دولار) من 581 مليون ريال (1.5 مليار دولار).

وفي جانب النفقات أفاد التقرير بأنها ارتفعت بنسبة طفيف بلغت نحو 6.1% نتيجة التزام الحكومة بسياسة التقشف المعلنة بهدف خفض العجز المالي والوصول تدريجيًا إلى ميزانية متوازنة لتقليص الاقتراض والسحب من الاحتياط الخارجي.

وبلغ إجمالي النفقات الفعلي حوالي 4836 مليون ريال (12.57 مليار دولار) في أول 4 شهور من العام الحالي مقابل نحو 4557.5 مليون ريال (11.85 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل الإنفاق الجاري الذي يشمل رواتب الموظفين والمشتريات الحكومية زيادة بلغت 12.5% ليصل إلى نحو 3575 مليون ريال (9.29 مليار دولار) مقابل 3179 مليون ريال (8.26 مليار دولار) في الفترة نفسها.

وجاءت الزيادة على حساب الإنفاق الاستثماري الذي زاد بنسبة 1.1% فقط إلى 1071 مليون ريال (2.78 مليار دولار) من 1059 مليون ريال (2.75 مليار دولار).

وارتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5% إلى 1371 مليون ريال (3.56 مليار دولار) من 1351 مليون ريال (3.51 مليار دولار) مستحوذًا على حوالي ثلث الميزانية العامة.

وأظهر التقرير أن بند “مصروفات فعلية قيد التسوية” انخفض بمقدار 56% إلى 350.9 مليون ريال (653 مليون دولار) من نحو 800 مليون ريال (2.08 مليار دولار).

وانخفض صافي الاقتراض بنسبة كبيرة بلغت نحو 51.7% ليصل إلى 945 مليون ريال (2.45 مليار دولار) في أول 4 شهور من العام الحالي مقابل نحو 1955 مليون ريال (5.08 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبيٌن التقرير أن الحكومة لم تلجأ للسحب من الاحتياط في أول 4 شهور من العام الحالي مقابل سحوبات بلغت 500 مليون ريال(1.3 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2017.

وتنتج سلطنة عمان وهي ليست عضوًا في منظمة “أوبك” نحو 970 ألف برميل من النفط يوميًا، بينما يبلغ احتياطها النفطي المثبت حوالي 5 مليارات برميل تكفي لفترة 14 سنة بمعدلات الإنتاج الحالي، كما تملك احتياط غاز طبيعي يقدر بحوالي ترليون متر مكعب.