البنوك تدعم المؤشر السعودي وتراجع بقية أسواق الخليج

ارتفعت أسهم البنوك السعودية اليوم الأحد مع إقبال مستثمرين على تكوين مراكز قبل إعلان نتائج هذا الأسبوع، بينما انخفضت الأسواق الأخرى في منطقة الخليج.

وصعدت أسهم البنك السعودي الفرنسي والبنك العربي الوطني 1.4 % لكل منهما، بينما زادت أسهم بنك الرياض ومصرف الراجحي 0.6 %.

وكان مصرف الإنماء من أول البنوك السعودية التي أعلنت نتائجها، إذ ذكر يوم الخميس أن صافي ربح الربع الثاني قفز 27.3 % إلى 621 مليون ريال (165.6 مليون دولار).

وجاءت النتائج أفضل قليلًا من توقعات اثنين من المحللين استطلعت رويترز رأيهما، وصعد المؤشر السعودي 0.4 % في التعاملات المبكرة.

ونزل سهم دبي للاستثمار 1.5 % وسهم الاتحاد العقارية 3.6%، وفقد مؤشر بورصة دبي 0.3 %.

وتراجع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 6.4 % وكان من أبرز الأسهم في بورصة أبوظبي هذا العام بفضل ارتفاع سعره لأكثر من مثليه، فيما نزل مؤشر سوق أبوظبي 0.2 %.