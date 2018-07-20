الدولار دون أعلى مستوى في عام بعد تصريحات ترامب والأنظار على اليوان

قبع الدولار دون أعلى مستوى في عام اليوم الجمعة، بعد أن عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن خشيته من صعود العملة، على الرغم من أن تراجع اليوان الصيني حد من الإقبال على المخاطرة.

وزاد الدولار المهيأ لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، أكثر من 5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بفعل التوقعات بأن يستمر البنك المركزي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة.

لكن ترامب قال في مقابلة مع شبكة “سي.إن.بي.سي” أمس الخميس، إن قوة الدولار تجعل الولايات المتحدة عرضة للضرر، وإن اليوان الصيني “يهوي كالصخرة”.

وقبع الدولار مقابل سلة عملات، عند 95.19، وهو مستوى يقل قليلًا عن الأعلى في عام، الذي بلغ 95.62 في الجلسة السابقة.

لكن الإقبال على المخاطرة، ظل ضعيفًا بعد أن سمحت الصين لعملتها بالهبوط.

ولم يسجل الدولار الأسترالي تغيرًا يذكر عند 0.7364 دولار أمريكي بعدما عوض الخسائر التي مني بها في وقت سابق عندما انخفض 0.5%. ونزل اليورو 1.1639 دولار.