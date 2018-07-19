تقرير: روسيا لم تعد ضمن أكبر حاملي الدين الأمريكي

المصدر: أ ف ب

كشف تقرير حديث لوزارة الخزانة الأمريكية، أن روسيا لم تعد على لائحة أكبر الجهات الدولية الحاملة لسندات خزينة أمريكية.

وكانت موسكو تملك في أيار/مايو 14,9 مليار دولار من سندات الخزينة الأمريكية، ولم تعد بالتالي على قائمة الجهات الـ33 الأكبر المالكة للدين الأمريكي، والتي تنشرها وزارة الخزانة بشكل منتظم.

ولم توضح وزارة الخزانة التي تنشر بياناتها بفارق شهرين، ما هي المرتبة التي باتت تحتلها روسيا على هذه اللائحة.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة عند سؤاله حول هذا التراجع الحاد في الاستثمارات الروسية، إن وزارته “لا تعلّق على تفاصيل المستثمرين”، مضيفًا أن “سوق السندات الأمريكية هي الأهم والأكثر سيولة في العالم”، وأن “الطلب لا يزال قويًا”.

وكانت روسيا لا تزال ضمن القائمة في نيسان/أبريل في المرتبة الـ22 عندما كانت تملك 48,7 مليار دولار من السندات الأمريكية.

وفي آذار/مارس كانت موسكو في المرتبة الـ 16 من الترتيب مع 96,05 مليار دولار بعد أن كانت تملك أكثر من مئة مليار دولار بين نيسان/أبريل وكانون الأول/ديسمبر 2017.