بورصة دبي ترتفع بدعم أرباح قوية للبنوك وتباين أداء بقية أسواق الخليج‎‎

ارتفعت بورصة دبي في التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، وبنك دبي الإسلامي أكبر البنوك الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة عن أرباح فصلية قوية، فيما تباين أداء بقية أسواق منطقة الخليج.

وصعد مؤشر بورصة دبي 0.3% بدعم من زيادة بنسبة 1% في أسهم بنك الإمارات دبي الوطني، بعد أن أعلن البنك نمو صافي ربحه 30% في الربع الثاني.

وحقق البنك ربحًا صافيًا قيمته 2.63 مليار درهم (716.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى الـ 30 من يونيو/ حزيران بالمقارنة مع 2.02 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2017 بدعم من زيادة صافي الدخل من الفائدة وانخفاض مخصصات تغطية القروض المتعثرة.

وزادت أسهم بنك دبي الإسلامي 0.2%، بعد أن أظهرت نتائج أعمال البنك اليوم الأربعاء، زيادة نسبتها 14.6% في صافي ربح الربع الثاني من العام مع ارتفاع الدخل من التمويل الإسلامي والاستثمار.

وزادت أسهم إعمار للتطوير العقاري 0.6%، فيما انخفضت أسهم داماك العقارية 0.5%.

وفي السعودية، استقر المؤشر الرئيس للبورصة دون تغيّر يذكر، في الوقت الذي أحجم فيه المستثمرون عن تكوين مراكز جديدة لحين إعلان الشركات عن نتائج أعمالها عن الربع الثاني.

وزادت أسهم البنك الأهلي التجاري 0.3% وارتفعت أسهم شركة البتروكيماويات العملاقة سابك 0.2%.

وخسر مؤشر بورصة أبوظبي 0.4% في ظل تداولات هادئة على عدد من الأسهم.

وتراجعت أسهم بنك أبوظبي الأول 0.8% وانخفضت أسهم شركة التطوير العقاري الدار 0.5%، وفي قطر، استقر المؤشر الرئيس للبورصة دون تغيّر يذكر مع انخفاض سهم صناعات قطر 1.1%.

وتراجعت أسهم مصرف الريان 0.5% لتبدد جزءًا من المكاسب التي حققتها، أمس الثلاثاء، حين ارتفعت 1.3%، بعد أن حقق البنك زيادة على أساس سنوي نسبتها 4.5% في أرباحه الفصلية، وقفزت أسهم مصرف قطر الإسلامي 1.4%.