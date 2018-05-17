أسعار الذهب تنخفض مع تحليق الدولار قرب ذروة 2018‎

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات المبكرة اليوم الخميس، مقتربة من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته الجلسة السابقة مع تقليص الدولار خسائره مقابل العملات الرئيسية الأخرى ليجري تداوله قرب أعلى مستوياته للعام 2018.

وبحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضًا 0.1 % إلى 1288.65 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 27 كانون الأول/ديسمبر عندما بلغ 1286.20 دولار أمس الأربعاء.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم حزيران/يونيو 0.3 % إلى 1288 دولارًا للأوقية.

وقلص مؤشر الدولار خسائره ليقترب من ذروة 2018 التي سجلها الليلة الماضية بينما حام اليورو قرب أدنى مستوياته في خمسة أشهر بفعل بواعث القلق من أن تفضي التطورات السياسية في إيطاليا إلى أزمات أوسع نطاقًا بمنطقة العملة الموحدة.

واستقرت الفضة دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 16.35 دولار للأوقية بعد أن لامست أدنى مستوياتها في أسبوعين عند 16.17 دولار خلال الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.1 % إلى 888.30 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق أقل سعر له في خمسة أشهر عند 883 دولارًا.

ونزل البلاديوم 0.2 % إلى 981.20 دولار للأوقية.