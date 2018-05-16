الليرة التركية في أدنى مستوياتها بعد تصريحات جديدة لأردوغان‎

المصدر: ا ف ب

سجلت الليرة التركية مستويات تاريخية دنيا، جديدة اليوم الأربعاء، مقابل الدولار بسبب خشية المستثمرين من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشار فيها إلى نيته لعب دور أكبر في السياسة النقدية لبلاده.

وفقدت الليرة 9% من قيمتها خلال الشهر الماضي فقط، مع توجه تركيا نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في الـ 24 من حزيران/يونيو المقبل وسط مخاوف بشأن قوة وسلامة الاقتصاد.

وأشار أردوغان في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ” الاثنين أثناء زيارته للندن إلى نيته لعب دور، وبسط سيطرة أكبر في السياسة النقدية والاقتصادية حال فوزه بالانتخابات. قائلًا “قد يسبب هذا عدم ارتياح للبعض. لكن علينا فعله”.

وأبدى مستثمرون انزعاجهم من ضغط أردوغان المتواصل على المصرف المركزي المستقل اسميًا، لرفع معدلات الفائدة معدلات النمو.

وتراجعت الليرة بنسبة 1.1% وتم تداولها بسعر 4.49 ليرة للدولار الواحد.

وتراجعت الليرة بالفعل، الأسبوع الفائت بعد تصريحات لأردوغان قال فيها، إن معدلات الفائدة هي “سبب كل العلل”.

ويعارض أردوغان -عادة- أي زيادة في معدلات الفائدة مع أن خبراء الاقتصاد يوصون بها لخفض التضخم.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن العملة التي خسرت 25% من قيمتها خلال العام الماضي، تحتاج إلى سياسات مالية أكثر تشددًا لا سيما وأن نسبة التضخم بلغت 10.85%.

وخلال سنوات حكمه الـ15 شكل الاقتصاد -عمومًا- ورقة رابحة لأردوغان، الذي يعتبر أنه قضى على الفوضى التي شهدتها البلاد بين عامي 2000 و2001 وأوصلت تركيا إلى حافة الانهيار المالي.

وحققت تركيا نموًا كبيرًا بلغ 7.4% العام الماضي.

لكن الانتخابات تتزامن مع تزايد المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد خصوصًا بسبب تزايد العجز والخوف من الإنهاك الاقتصادي.