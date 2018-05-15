الذهب يتراجع متأثرًا بقوة الدولار

تراجعت عقود الذهب في تعاملات الثلاثاء، تزامنًا مع قوة الدولار وتوجه المتعاملين نحو الصناديق المقومة بالعملة الأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.09% إلى مستوى 92.63، ليتعافى من أدنى مستوى له في أسبوع.

وبحلول الساعة 05:20 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران/ يوينو بنسبة 0.51% (6.7 دولار) إلى 1311.5 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.09%، إلى 1312.26 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.84% إلى 16.51 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.06% إلى 910.89 دولار للأوقية.