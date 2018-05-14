اليورو يواصل مكاسبه مع انحسار زخم الاتجاه الصعودي للدولار

يتجه اليورو لتحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي اليوم الاثنين، إذ ساعد ضعف الدولار العملة الموحدة على تعويض الخسائر مع استمرار مراقبة المستثمرين بعين الحذر للأحداث السياسية في إيطاليا.

وأجرت حركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات وحزب الرابطة اليميني المتطرف في إيطاليا، وكلاهما يعارض قواعد الميزانية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، محادثات في مطلع الأسبوع الحالي سعيًا لوضع برنامج سياسات مشترك، وكان الحزبان خصمين حتى مارس/ آذار، ولكن من المرجح الآن أن يشكلا الحكومة المقبلة في إيطاليا.

وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.1972 دولار بعدما نزل الأسبوع الماضي إلى 1.1823 دولار وهو أقل مستوىً منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول.

وواصل الدولار تراجعه من أعلى مستوىً في 2018 الذي سجله الأسبوع الماضي مع إقبال متعاملين على جني أرباح المكاسب التي تحققت في موجة الصعود الأخيرة بفضل اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة لصالح الولايات المتحدة.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، بنسبة 0.1% إلى 92.515.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 % إلى 0.7558 دولار أمريكي، بعدما عاود الصعود من أدنى مستوىً له في 11 شهراً البالغ 0.7413 دولار أمريكي الذي سجله يوم الأربعاء.