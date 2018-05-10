الحكومة الأمريكية تسجل 214 مليار دولار فائضًا في الميزانية خلال شهر أبريل

قالت وزارة الخزانة، اليوم الخميس، إن الحكومة الأمريكية سجلت فائضًا في الميزانية بلغ 214 مليار دولار في أبريل/ نيسان، بفعل قفزة في إيرادات الضريبة على دخل الأفراد.

ووفقًا للبيان الشهري للميزانية الذي تصدره الخزانة، فإن الميزانية الأمريكية سجلت فائضًا بلغ 182 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة “رويترز” للأنباء آراءهم قد توقعوا أن تسجل الميزانية فائضًا قدره 193.75 مليار دولار الشهر الماضي.

وتعكس الزيادة في الإيرادات في جانب منها زيادة بإيرادات ضريبة الدخل للأفراد وضريبة الأجور، في اقتصاد هبط فيه معدل البطالة الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في 17 عامًا ونصف العام عند 3.9 بالمئة.

وبلغ إجمالي الإيرادات الشهر الماضي 510 مليارات دولار بزيادة قدرها 12 بالمئة من أبريل/ نيسان 2017، بينما ارتفعت المصروفات 8 بالمئة إلى 296 مليار دولار.

وهبط إجمالي إيرادات ضرائب الشركات 20 بالمئة في أبريل/ نيسان، مقارنةً مع الشهر نفسه من العام الماضي.

والفائض الأكبر من المتوقع في أبريل/ نيسان لم يكن له تأثير يذكر على الاتجاه الأطول أمدًا. وبلغ العجز في السنة المالية الحالية التي بدأت في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي 385 مليار دولار، مقارنةً مع عجز بلغ 344 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية 2017 .

وحذّر خبراء اقتصاديون من أن التخفيضات في ضرائب الشركات والأفراد التي أقرتها إدارة ترامب أواخر العام الماضي، إضافة إلى زيادة في الإنفاق الحكومي جرت الموافقة عليها في أوائل فبراير/ شباط، ستضخمان العجز في ميزانية البلاد.

ووفقًا لأحدث تقديرات من مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي والتي نشرت في أوائل أبريل/ نيسان، فإن العجز في الميزانية الأمريكية للسنة المالية 2018 من المتوقع أن يرتفع إلى 848 مليار دولار بزيادة قدرها 204 مليارات دولار عن السنة المالية 2017 .

كما يتوقع مكتب الميزانية، وهو هيئة غير حزبية، أن يرتفع الدين العام من 78 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 96 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2028. وستكون تلك أكبر نسبة مئوية منذ عام 1946.