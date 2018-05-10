البورصة السعودية تعاكس معظم أسواق المنطقة وترتفع بدعم من البتروكيماويات

ارتفعت البورصة السعودية، اليوم الخميس، بدعم من مكاسب لأسهم شركات البتروكيماويات مع صعود خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 78 دولارًا للبرميل، بينما هبطت معظم أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة بفعل توترات جيوسياسية بعدما تبادلت قوات إسرائيلية إطلاق النار مع قوات إيرانية في سوريا.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة مع صعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر منتج للبتروكيماويات في المملكة، بنسبة واحد في المئة.

وقفز سهم نماء للكيماويات 9.6 بالمئة في أقوى تداول له منذ مايو/ أيار 2014، بعدما قالت الشركة إنها تحولت إلى تحقيق ربح بلغ 28.2 مليون ريال (7.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام، من خسارة قبل عام.

لكن سهم صافولا تراجع 4.2 في المئة بعدما تحولت مجموعة المنتجات الغذائية إلى تسجيل خسارة في الربع الأول.

وصافولا واحدة من شركات خليجية قليلة مدرجة لها عمليات رئيسية في إيران، وقد تواجه أوضاعًا صعبة بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع إنه سيعيد فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة مع تراجع سهم إعمار العقارية القيادي 1.0 في المئة إلى 4.99 درهم، مسجلًا أدنى مستوى إغلاق في 27 شهرًا. وهبط السهم بنحو 22 في المئة منذ بداية العام تحت ضغط من تراجع مستمر في أسواق العقارات الإماراتية.

وقفز سهم أرابتك للبناء، الذي سجل أدنى مستوياته في تسع سنوات، أمس الأربعاء، 8.8 في المئة بعدما سجلت الشركة صافي ربح عائد للمساهمين في الربع الأول بلغ 63.6 مليون درهم (17.3 مليون دولار)، ارتفاعًا من 17.6 مليون درهم قبل عام، وهو أعلى ربح منذ الربع الثالث من 2014.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.1 في المئة مع هبوط سهم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 2.3 في المئة، رغم تسجيل الشركة زيادة في أرباح الربع الأول بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.8 في المئة مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي ،أكبر مصرف مدرج في مصر، 3.3 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. زاد المؤشر 0.5 في المئة إلى 7914 نقطة.

دبي.. انخفض المؤشر 0.3 في المئة إلى 2882 نقطة.

أبوظبي.. هبط المؤشر 1.1 في المئة إلى 4438 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 8750 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 4797 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 0.02 في المئة إلى 1271 نقطة.

سلطنة عُمان.. صعد المؤشر 0.1 في المئة إلى 4682 نقطة.

مصر.. هبط المؤشر 1.8 في المئة إلى 17155 نقطة.