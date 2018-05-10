بيت الأوراق الكويتية تتحول لتحقيق أرباح في الربع الأول

قالت شركة بيت الأوراق المالية الكويتية اليوم الخميس، إنها حققت ربحًا صافيًا قدره 428 ألف دينار (1.4 مليون دينار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس آذار الماضي، مقابل خسارة 51 ألف دينار في الفترة ذاتها من 2017،
عزت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، التحول إلى ارتفاع حصتها في أرباح شركات زميلة بما يقارب 480 ألف دينار.
وبدورها قالت شركة المركز المالي الكويتي، إن أرباحها الصافية هبطت 22% في الربع الأول من 2018 بسبب زيادة المصاريف التشغيلية.
وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، إنها حققت ربحًا صافيًا قدره 1.71 مليون دينار في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقارنة مع 2.19 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2017.