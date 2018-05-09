التوترات الجيوسياسية تدفع البورصة السعودية للتراجع لأدنى مستوياتها في 3 أسابيع

أغلقت البورصة السعودية عند أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع، اليوم الأربعاء، بينما سجلت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى أداء ضعيفًا، حيث ضغطت توترات جيوسياسية على السوق.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.7 في المئة إلى 7878 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 15 أبريل/ نيسان. وتراجع السهمان القياديان مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري 2.3 و2.2 بالمئة على الترتيب.

وانخفض سهم مجموعة سامبا المالية 2.8 في المئة، رغم تسجيل المجموعة زيادة 6 في المئة في صافي ربح الربع الأول من العام، متوافقة مع توقعات المحللين.

وكان المؤشر قد ارتفع في أوائل التعاملات إلى 8034 نقطة، لكن المعنويات ساءت بفعل أنباء بأن الحوثيين، حلفاء إيران في اليمن، أطلقوا صواريخ باليستية على الرياض.

وفي خطوة أذكت مخاوف من اتساع نطاق الصراع في اليمن ومناطق أخرى ساخنة في المنطقة، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران.

وتراجع مؤشر سوق دبي 2 في المئة، ونزل مؤشر بورصة قطر 0.5 في المئة، لكن المؤشر العام لسوق أبوظبي زاد 0.2 في المئة.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث يمكن أن يؤدي التحرك الأمريكي إلى كبح صادرات إيران، العضو بمنظمة أوبك، من النفط الخام في سوق تشهد بالفعل نقصًا بالإمدادات.

وفي دبي، هبطت السوق تحت ضغط تراجع سهم إعمار العقارية 4.9 في المئة. وانخفض سهم بنك دبي الإسلامي 1.6 في المئة، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.4 في المئة.

وبدد سهم داماك العقارية مكاسبه المبكرة التي تجاوزت 3.5 في المئة، ليغلق منخفضًا 2.2 في المئة بفعل جني واضح للأرباح.

وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 1.75 في المئة في سوق أبوظبي، لكن سهم الدار العقارية هبط 1.9 في المئة.

وجاء الدعم الرئيسي لمؤشر قطر من سهم صناعات قطر الذي صعد بنحو واحد في المئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.9 في المئة مع هبوط 29 من 30 سهمًا مدرجة على قائمته، بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 2.9 في المئة. وكان سهم جلوبال تليكوم الرابح الوحيد بصعوده 2.4 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. تراجع المؤشر 1.7 في المئة إلى 7878 نقطة.

دبي.. هبط المؤشر اثنين في المئة إلى 2890 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 4487 نقطة.

قطر.. انخفض المؤشر 0.5 في المئة إلى 8824 نقطة.

الكويت.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 4790 نقطة.

البحرين.. نزل المؤشر 0.2 في المئة إلى 1271 نقطة.

سلطنة عُمان.. تراجع المؤشر 0.3 في المئة إلى 4676 نقطة.

مصر.. هبط المؤشر اثنين في المئة إلى 17460 نقطة.