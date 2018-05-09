تراجع سندات لبنان الدولارية إلى أدنى مستوى في عدة أشهر بعد قرار ترامب

تراجعت السندات اللبنانية المقومة بالدولار بما يصل إلى 2.745 سنت لتسجل أدنى مستوياتها في عدة أشهر اليوم الأربعاء، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني وتعيد فرض عقوبات.

وتكبدت سندات بقيمة مليار دولار، تستحق في 2022 أشد الخسائر، إذ هوت إلى 90.66 سنت وهو أدنى مستوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2017، وفقًا لبيانات أجرتها “تومسون رويترز”.

والأسواق اللبنانية تحت ضغط بالفعل، بعد أن أبرزت نتيجة الانتخابات التي جرت يوم الأحد تنامي نفوذ طهران في المنطقة.