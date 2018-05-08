ترامب يطيح بالعملة الإيرانية

تعرضت العملة الإيرانية (الريال) لهبوط جديدة، مساء الثلاثاء، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم مع طهران في عام 2015.

وذكرت مواقع إخبارية إيرانية، إنه “مع إعلان ترامب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، تعرضت العملة الإيرانية لتراجع جديد”، مشيرة إلى أن “سعر الدولار الواحد بلغ في سوق التجارة الحرة في طهران مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، 8000 ريال”، وهذا أقوى تراجع وانهيار للعملة الإيرانية.

وتواجه الحكومة الإيرانية مشاكل في السيطرة على سوق سعر صرف العملات الأجنبية في ظل تراجع العملة المحلية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، إن “الحكومة ستعقد جلسة طارئة يوم غد (الأربعاء) لدراسة تراجع العملة المحلية والحد من الاضطرابات الحاصلة في سوق صرف العملات الأجنبية”.

وشنت السلطات الأمنية الإيرانية، في وقت سابق حملة أسفرت عن اعتقال العشرات من العاملين في محال بيع الصيرفة بالعاصمة طهران.

ورغم التشديدات الحكومية، وصل سعر الدولار، اليوم، إلى نحو 70 ألف ريال، قبل أن يتراجع قليلًا، يوم الإثنين، حيث وصل إلى 64.5 ألف ريال، بعد أن كان الأسبوع الماضي يتراوح بين 50 و58 ألف ريال.