ارتفاع الذهب بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

وقال ترامب، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني الذي عقدته الإدارة السابقة والدول الكبرى مع طهران.

وبحلول الساعة (18:58 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران/يونيو المقبل بنسبة 0.21 % (2.7 دولار) عند 1317.8 دولارًا للأوقية، بعد أن شهدت استقرارًا، ترقبًا للقرار الأمريكي.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.17 %، إلى 1317.43 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وتزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.36% إلى مستوى 92.94.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.15% إلى 16.52 دولارًا للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.27% إلى 914.05 دولارًا للأوقية.