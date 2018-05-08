ارتفاع الصادرات المصرية 14% في 2018 بحجم 2.31 مليار دولار

أظهرت أرقام رسمية، اليوم الثلاثاء، أن قيمة الصادرات المصرية خلال شهر فبراير/شباط الماضى، وصلت إلى 2.31 مليار دولار مقارنة بـ 2.02 مليار دولار في الشهر المماثل من العام 2017، بارتفاع بلغت نسبته 14%.

وأرجع “الجهاز المركزى المصري للتعبئة العامة والإحصاء”، فى بيان له، اليوم الثلاثاء، حول النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية لشهر فبراير 2018، سبب الزيادة في قيمة الصادرات المصرية، إلى ارتفاع صادرات بعض السلع وأهمها: “البترول الخام بنسبة 8.7%، والملابس الجاهزة بنسبة 17.7%، والبرتقال الطازج بنسبة 16.6%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.0%”.

وفي المقابل، انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر فبراير الماضي، مقابل مثيلاتها للشهر ذاته من العام السابق وأهمها “الأسمدة بنسبة 35.8%، والفواكه الطازجة بنسبة 22.4%، والأثاث بنسبة 1.8%، والصابون ومستحضرات التنظيف بنسبة 34.7%”.

وكان وزير الصناعة المصري، طارق قابيل، ذكر في تصريحات سابقة، أن مؤشرات التجارة الخارجية لمصر سجلت تحسنًا في الربع الأول من 2018، بعد أن ارتفعت الصادرات بنسبة 15 في المئة، لتصل إلى 6.3 مليار دولار مقابل 5.52 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2017.

وبحسب بيان الإحصاء اليوم، فإن الواردات ارتفعت قيمتها بنسبة 4.6%، إذ بلغـت 5.59 مليار دولار خـلال شهر فبراير الماضي، مقابل 5.34 مليار دولار في فبراير 2017، ويرجع ذلك لارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: “مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 128.9%، والبترول الخام بنسبة 141.3 في المئة، واللدائن بأشكالها الأولية (بلاستيك) بنسبة 1.4%، وسيارات ركوب بنسبة 92.0%”.

وبـلغت قيـمة العجـز في الميـزان التجارى 3.28 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 3.32 مليار دولار للشـهر ذاته من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 1.2%”.

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2018، مقابل مثيلاتها للشهر نفسه من العام السابق وأهمها: “منتجات البترول بنسبة 24%، أدوية ومستحضرات صيدلة بنسبة 13.9%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 14.6%، قمح بنسبة 17.4%”.