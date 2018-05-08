مصر ترجح انخفاض عجز موازنتها خلال العام المقبل

أعلن رئيس الحكومة المصرية، شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، عن “معدلات إيجابية” للاقتصاد المحلي، في أعقاب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وقال إسماعيل، على هامش مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط للنقل البحري المنعقد في مدينة الإسماعيلية (شمالي مصر)، إن “عجز الموازنة العامة للدولة حقق انخفاضًا خلال العام الحالي إلى 9.7% مقارنة بـ10.9%”، لافتًا إلى أن “المؤشرات تشير إلى أن عجز الموازنة سيصل العام المقبل إلى 8.4%”.

وأضاف رئيس الحكومة المصرية، أن بلاده قادرة على تحقيق معدل نمو 9%، لاسيما أن الدين العام انخفض إلى 98% العام الحالي مقارنة بـ107%، إضافة إلى هبوط معدل البطالة إلى 10.3% مقابل 11.3%، وهي المؤشرات التي اعتبرها “تسير بالاقتصاد المصري في طريق صحيح للاستقرار”.

وأشار إلى أن “الحكومة انتهت خلال الفترة الأخيرة من توفير بنية تشريعية لتتحول إلى مركز جاذب للاستثمار العالمي، إضافة إلى تقديم بعض التسهيلات، سواء ما يتعلق بالضرائب أو الإجراءات أمام الاستثمار المحلي والدولي”.

وكان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، تحدث مساء أمس، في تصريحات تليفزيونية عن تحسن كبير للوضع المالي للبلاد؛ بفضل سياسات جرى تطبيقها على الصعيدين المالي والاستثماري.