لبنان يعلن عن خطة لإصدار سندات أوروبية بقيمة ملياري دولار

أعلن مدير البنك المركزي اللبناني رياض سلامة، اليوم الاثنين، عن خطة لإصدار سندات أوروبية بقيمة ملياري دولار، بهدف تسديد دينه العام الذي يعتبر من أكبر الديون في العالم.

وأكد سلامة في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرغ” الأمريكي، أن الإصدار سيكون متدرجًا وسيتم خلال سنة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الحكومة الجديدة إجراءات لتنشيط الاقتصاد الذي يرزح تحت ضخامة الدين وتباطؤ النمو وتفشي الفساد.

وأضاف: “سيتم الحكم على الحكومة اللبنانية الجديدة من قبل الأسواق العالمية من خلال التزامها بالتعهدات الاقتصادية المعلنة؛ لأن لبنان في هذه المرحلة بالذات بحاجة ماسة إلى خطوات مالية واقتصادية إيجابية”.

وأوضح أن “البنك المركزي اللبناني سيصدر سندات بقيمة ملياري دولار على مراحل تشمل المراحل الأولى ما بين 500 مليون ومليار دولار”.

وأضاف أنه “لن يكون هناك داع هذه المرة لإصدار حوافز للبنوك المحلية في عملية الإصدار على أساس أن هناك تحسنًا في مركز الحكومة وتضاؤل الضغط من الحرب السورية”.

وحول آفاق النمو الاقتصادي بين أنه “لا يتفق مع توقعات صندوق النقد الدولي بشأن معدل نمو بمقدار 1.5% هذا العام”، مضيفًا: “نحن لم نصدر أي توقعات بشأن النمو هذا العام حتى الآن، وسننتظر حتى فصل الصيف نظرًا للموقف السياسي في لبنان.”

ولفت إلى أن الدين العام وصل إلى نحو 150% من إجمالي الناتج المحلي، لكنه أكد أن لبنان يملك ثاني أكبر احتياط ذهب في الشرق الأوسط، وأنه يوجد خطة الآن لشراء مزيد من الذهب أو بيع جزء من الاحتياط.