الذهب يتراجع تزامنًا مع ضعف الدولار

تراجعت عقود الذهب في تعاملات اليوم الاثنين، تزامنًا مع ضعف الدولار، وتوجه المتعاملون نحو الصناديق المقومة بالعملة الأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بنسبة 0.12 % إلى مستوى 92.53.

وبحلول الساعة 06:58 تغ ، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.08 % عند 1313.7 دولار للأوقية “الأونصة”.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.07‘ إلى 1313.52 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.15 % إلى 16.50 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.27% إلى 914.2 دولار للأوقية.