تراجع معظم بورصات الخليج تحت ضغط خسائر أسهم قيادية

أغلقت بورصتا دبي وأبوظبي على انخفاض، اليوم الأربعاء، حيث تواجه أسواق الأسهم الخليجية صعوبة في السير باتجاه واضح بعد المكاسب التي تحققت مؤخرًا، وبصفة خاصة في السعودية.

ويأتي التحرك متوافقًا مع أسواق الأسهم الآسيوية، التي هبطت أيضًا مع ترقب المستثمرين أحدث بيان للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)؛ للاسترشاد به بشأن وتيرة زيادات الفائدة مستقبلًا.

وهبط مؤشر سوق دبي 0.9 في المئة تحت ضغط من خسائر للأسهم العقارية. وانخفض سهم مجموعة إعمار مولز 4.9 في المئة، وسهم إعمار العقارية 1.4 في المئة، وسهم داماك العقارية 1.6 في المئة.

وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.8 في المئة مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات العربية، 1.2 في المئة، بينما هوى سهم بنك الاستثمار 9.8 في المئة.

وواصل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية تراجعه ليغلق منخفضًا 0.7 في المئة.

وهبط سهم مصرف الراجحي 0.7 في المئة، مسجلًا خسائر لجلستين متتاليتين رغم تاسع نمو فصلي على التوالي في أرباح المصرف.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.7 في المئة مع هبوط أسهم شركتي الاتصالات أريد وفودافون قطر 4.6 و3.1 في المئة على الترتيب.

وأغلقت بورصتا الكويت وسلطنة عُمان على استقرار.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7 في المئة، مع هبوط سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 4.3 في المئة، وسهم جلوبال تليكوم 4.9 في المئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

السعودية.. هبط المؤشر 0.7 في المئة إلى 8099 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 3003 نقاط.

أبوظبي.. انخفض المؤشر 0.8 في المئة إلى 4635 نقطة.

قطر.. نزل المؤشر 0.7 في المئة إلى 8953 نقطة.

الكويت.. استقر المؤشر عند 4778 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 1261 نقطة.

سلطنة عُمان.. استقر المؤشر عند 4731 نقطة.

مصر.. هبط المؤشر 0.7 في المئة إلى 18173 نقطة.