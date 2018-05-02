مسؤول تنفيذي: سيتي جروب يدرس طلب رخصة مصرفية كاملة بالسعودية

قال جيمس فوريس رئيس بنك “سيتي جروب” والمدير التنفيذي لمجموعة عملاء المؤسسات لدى البنك اليوم الأربعاء، إن البنك يدرس السعي للحصول على رخصة مصرفية كاملة في السعودية.

وقال خلال مؤتمر في الرياض الأربعاء، إننا “ندرس ما إذا كان ينبغي لنا توسعة أنشطتنا هنا بالحصول على رخصة مصرفية كاملة”.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، نال البنك الأمريكي الموافقة الرسمية من هيئة السوق المالية السعودية، على البدء في مزاولة الأنشطة المصرفية الاستثمارية.

وحصلت أكثر من عشرة بنوك أجنبية على تراخيص لفتح فروع بالسعودية، في إطار المنافسة على الأعمال الناتجة عن إصلاحات طموحة ترمي إلى تقليص اعتماد اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم على الخام.

وخرج “سيتي جروب” من السعودية في العام 2004 بعد خمسة عقود من العمل هناك، عندما باع حصته البالغة 20% في مجموعة “سامبا” المالية.

لكن في العام 2015 حصل البنك على تصريح من الجهات التنظيمية للاستثمار مباشرة في البورصة المحلية، ليخطو أولى خطواته في طريق العودة للمملكة.

ويسعى البنك للفوز بدور في الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط السعودية “أرامكو“، الذي قد تباع فيه حصة تصل إلى 5% من شركة النفط الحكومية العملاقة وربما يجعلها أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية.

وكان سيتي جروب” أحد البنوك التي أسهمت في ترتيب إصدار سندات دولارية للسعودية قيمتها 11 مليار دولار في الشهر الماضي.