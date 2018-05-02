السعودية تؤسس شركة جديدة للأوراق المالية برأسمال كبير

قالت شركة السوق المالية السعودية (تداول) ،اليوم الأربعاء، إنها أسست شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مركز المقاصة) برأسمال 600 مليون ريال (160 مليون دولار) لتطوير السوق المالية وتنويع الفرص الاستثمارية وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وتستهدف تداول بدء أعمال شركة مركز المقاصة في النصف الثاني من 2019.

وأضافت تداول في بيان نُشر على موقع البورصة أن مركز مقاصة سيساهم في “تنويع فرص الاستثمار في السوق، وذلك بتمكينه من توفير أوراق مالية جديدة كالمشتقات وغيرها، والتي ستمكن المستثمرين من تنويع استراتيجيات التداول والشركات السعودية من التحوط من المخاطر، مما يزيد من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين من جميع الفئات”.