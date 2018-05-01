مسؤول قطري: خطة لجذب استثمارات من إيران وتركيا والعراق

أفاد مسؤول قطري، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تسعى لاستغلال تنامي علاقاتها السياسية والاقتصادية مع إيران والعراق وتركيا لجذب شركات من هذه الدول للاستثمار في قطر.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز قطر المالي، يوسف الجيدة، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرغ” الأمريكية: “يمكن لقطر أن تشكّل مركزًا استثماريًا وماليًا رئيسيًا لخدمة الشركات من تلك الدول، بالإضافة إلى سلطنة عمان والكويت وباكستان.. وتسعى قطر لأن تقدم خطة حوافز استثمارية مغرية لتلك الشركات”.

ولفتت وكالة “بلومبيرغ” إلى أن الدوحة تسعى لتطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إيران وتركيا والعراق، منذ اندلاع الأزمة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر العام الماضي، مبينة أن قطر تحاول امتصاص تأثيرات المقاطعة الخليجية.