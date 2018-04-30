في محاولة لتحسين صورتها.. قطر تتجه لزيادة أجور العمال

المصدر: ا ف ب

توقّع الاتحاد الدولي للنقابات الحرة أن ترفع قطر الحد الأدنى للأجور بحلول نهاية العام الحالي، في خضم سعيه إلى تحسين ظروف العمل فيها قبل أربع سنوات من استضافة بطولة كأس العالم بكرة القدم.

وقالت الأمينة العام للاتحاد، شاران بورو إننا “نتوقع تغييرًا في الحد الأدنى للأجور بحلول نهاية العام الحالي”، مضيفة أن “هذه أخبار سعيدة”، من دون أن تكشف عن الحد الأدنى الجديد المتوقع.

وكانت بورو تتحدث بعد لقاءات عقدتها في الدوحة على مدى اليومين الماضيين مع وزير العمل القطري، عيسى النعيمي، ومسؤولين آخرين.

ومن بين هذه الإصلاحات وضع حد لمصادرة جوازات سفر العمال من قبل مشغليهم.

وأعلنت بورو الأحد أن قطر تجري مباحثات حيال إمكانية إلغاء نظام تأشيرة الخروج الذي يفرض على العمّال الأجانب الحصول على موافقة رب العمل للمغادرة.

وشاركت بورو في افتتاح أول مقر لمنظمة العمل الدولية في العاصمة القطرية، بعد نحو ستة أشهر من التوصل إلى اتفاق لإقامة المقر، في قرار اتخذ في أعقاب الإصلاحات التي أدخلتها الإمارة على نظام العمالة لديها.

والحد الأدنى للأجور جزء من مجمل إصلاحات لقانون العمل أعلنت عنها تباعًا الدوحة، التي تواجه انتقادات بشأن شروط عمل حوالي مليوني أجنبي يعملون في ورشات البناء لمباريات كأس العالم 2022.

وكانت قطر قد فرضت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حدًا أدنى للأجور يبلغ 750 ريالًا (نحو 206 دولارات) شهريًا للعمال الأجانب، في سعي لتحسين صورتها لدى جمعيات حقوق الإنسان.