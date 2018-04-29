الأحمر يظلل 6 بورصات عربية في مستهل تداولات الأسبوع

ظلل اللون الأحمر 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الأحد، مقابل صعود أسواق دبي ومسقط وقطر بفضل الأسهم الكبرى.

وقال خبير أسواق المال العربية أحمد يونس: “خيم التراجع على أداء غالبية الأسواق الإقليمية، رغم الإفصاحات الجيدة للنتائج الفصلية، التي أظهرت نموًا في بندي الأرباح والإيرادات”.

وأضاف يونس: “ربما قد تكون هناك بعض الضغوط بسبب عمليات جني الأرباح، لكن بشكل عام لا تزال الأسواق الإقليمية تفتقر إلى التضخيم القوي، ربما بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة”.

وارتفع مؤشر بورصة دبي بنحو 0.19% إلى 3048 نقطة مع صعود سهم “إعمار العقارية” و”دبي الإسلامي”.

بينما تراجع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 0.25% إلى 4685 نقطة، بضغط نزول سهمي “اتصالات” و”أبوظبي الأول”.

وارتفعت بورصة مسقط بنحو 0.25% إلى 4734 نقطة، مع ارتفاع أسهم قيادية مثل “غلفار للهندسة” بنسبة 4.17%، و”الشرقية للاستثمار” بنسبة 2.5%.

وتباينت مؤشرات الكويت الرئيسة، ونزل المؤشر الأول بنسبة 0.74% إلى 4774 نقطة، في حين تراجع المؤشر العام بنحو 0.42% إلى 4861 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.11% إلى 4793 نقطة.

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.64% إلى 2181 نقطة، مع تراجع الأسهم القيادية في قطاع البنوك، يقودها “بنك الأردن” بنسبة 5.2% و”الإسلامي الأردني” بنحو 0.79%.

وتعرضت بورصة مصر لعمليات جني أرباح، بعد صعودها القوي في الجلسات الأخيرة الماضية، ونزل مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.32% إلى 18304 نقطة.

وتراجعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع نزول مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.29% إلى 8224 نقطة، مع هبوط بعض قياديات البنوك والمواد الأساسية.

وأغلقت بورصة البحرين على شبه استقرار، بعد هبوط مؤشرها العام هامشيًا بنحو 0.02% إلى 1262 نقطة، بعد تخليه عن جميع مكاسبه الصباحية في اللحظات الأخيرة من عمر الجلسة مدفوعًا بضغوط من أسهم البنوك.