الذهب متماسك قرب أدنى مستوى في 5 أسابيع

حومت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أسابيع، اليوم الجمعة، متجهة إلى التراجع بأكثر من 1% هذا الأسبوع، تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع العائد على السندات الأمريكية وانحسار التوترات الجيوسياسية.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1316.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى غير بعيد عن الأدنى الذي سجله خلال الجلسة الماضية عندما بلغ 1315.06 دولار للأوقية، وهو الأضعف منذ 21 مارس/ آذار.

وانخفض المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1317.20 دولار للأوقية.

وسجل الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل سلة عملات؛ بفعل ارتفاع العائد على السندات الأمريكية، بينما تراجع اليورو بفعل نبرة البنك المركزي الأوروبي، التي تشير إلى عدم تشديد السياسة النقدية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 16.49 دولار للأوقية، وعلى أساس أسبوعي، انخفض المعدن بأكثر من 3% إلى الآن، مسجلًا أكبر هبوط أسبوعي، منذ الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير/ شباط.

ونزل البلاتين 0.1 % إلى 905.20 دولار للأوقية، بعدما لامس أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 901 دولار، الذي لامسه يوم الخميس.

وتراجع البلاديوم 0.1 % إلى 984 دولارًا للأوقية، وهبط بأكثر من 4% منذ بداية الأسبوع، بعد تحقيق مكاسب لأسبوعين.