لأول مرة.. رأس المال السوقي لبورصة مصر يتجاوز تريليون جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام جلسات الأسبوع الحالي، ارتفاعات جماعية في مستهل تعاملاتها، اليوم الخميس، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين.

وذكر بيان للبورصة المصرية، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ارتفع نحو 6.3 مليار جنيه، ليتجاوز مستوى تريليون جنيه، لأول مرة في تاريخه.

وأكد البيان ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.77% ليبلغ مستوى 18262.36 نقطة، كما زاد مؤشر “إيجي إكس 70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.04% ليبلغ مستوى 860.96 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقًا، والذي زاد بنحو 0.92% ليبلغ مستوى 2287.44 نقطة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، لـ “إرم نيوز”، إن البورصة المصرية منذ كانون الثاني/ يناير الماضي وهي في ارتفاع مستمر ودائم، مشيرًا إلى أنها تخطت حاجز الـ 18 ألف نقطة، مقابل 8 أو 9 نقاط في العام الماضي، مؤكدًا أن هذا الرقم كبير جدًا وغير مسبوق.

وأضاف أن ملف الاستثمار في مصر بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، ساهم في جذب 23 مليار دولار استثمارات في الأوراق المالية بالبورصة المصرية، مؤكدًا أنه عندما أعلن البنك المركزي عن تراجع وانخفاض مُعدّل الفائدة، فإن هذه الأموال لم تخرج.

وأشار عبدالمطلب إلى أن هذا الاستقرار دليل على ثقة هذه الأموال في ملف الاستثمار بمصر، وهذا ما ساهم في زيادة رأس المال السوقي للبورصة إلى تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه.

وتوقع الخبير الاقتصادي، استمرار هذا الارتفاع في مؤشرات البورصة المصرية، حتى إجازة عيد العمال الموافقة أول أيار/ مايو المقبل، مشيرًا إلى أنه في الإجازات يتم العمل من أجل جني الأرباح.