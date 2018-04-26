ارتفاع طفيف لعقود الذهب بالتزامن مع تراجع الدولار

ارتفعت عقود الذهب في تعاملات، اليوم الخميس، بالتزامن مع تراجع الدولار، وعودة الزخم التدريجي للمعدن الأصفر، بعد اختبار أدنى مستوياته في 5 أسابيع خلال جلسة أمس.

وبحلول الساعة (06:28 تغ)، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم حزيران/يونيو بنسبة 0.19 % (2.5 دولار) عند 1325.3 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.07 %، إلى 1324.03 دولار للأوقية (الأونصة).

ويعد الذهب ملاذًا آمنًا، يتجه إليه المتعاملون عند وجود مخاطر جيوسياسية.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.07 %إلى مستوى 90.97، بعد أن وصل لأعلى مستوى في 4 أشهر بجلسة أمس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.26 % إلى 16.62 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.15 % إلى 909.75 دولار للأوقية.