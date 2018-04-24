مع تحسّن معنويات السوق.. “بيتكوين” تقفز إلى أعلى مستوى خلال 6 أسابيع

ارتفعت عملة بيتكوين، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى خلال 6 أسابيع بفعل أنباء إيجابية شملت احتمال دخول مؤسسات مالية كبرى إلى التعاملات، وهو ما أدّى إلى تحسن المعنويات بشكل عام في سوق العملات الرقمية.

وصعدت العملة الافتراضية بعد أن تكبدت خسارة فادحة بلغت 50% في الربع الأول من العام الجاري، بعدما قفزت بنحو 1400% في العام الماضي.

وارتفعت بيتكوين في 6 من الجلسات السبع الماضية، وبحلول الساعة (19:47 بتوقيت جرينتش) جرى تداولها مرتفعة 4.89 % عند 9 آلاف و388 دولارًا على منصة بيتستامب.

وقادت مكاسب بيتكوين الطلب على عملات رقمية أخرى إلى الارتفاع لتصل القيمة الرأسمالية لكل العملات الرقمية إلى 427 مليار دولار، وفقًا لموقع (كوين ماركت كاب دوت كوم) الذي يرصد تحركات العملات الافتراضية.