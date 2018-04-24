تقرير: السعودية تؤجل الطرح الأولي لبورصتها

ذكرت وكالة بلومبيرج الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن البورصة السعودية “تداول” أجلت الطرح الأولي لأسهمها على أمل أن يؤدي قرار مؤسسة مورغان ستانلي الأمريكية “إم إس سي إي” برفع درجتها إلى سوق ناشئ إلى ارتفاع قيمة أسهمها.

وأشارت إلى أن التأجيل قد يمتد حتى عام 2019 على أقرب تقدير، لافتة إلى أن “تداول” الذي يعتبر أكبر سوق أسهم في الشرق الأوسط برز العام الجاري كواحد من أفضل الأسواق العالمية من حيث الأداء.

وأوضحت الوكالة، بأن ضخامة وأداء السوق دفع بمؤشر فوتسي (الفاينانشال تايمز) إلى رفع درجة “تداول” إلى سوق ناشئ؛ ما أدى إلى ارتفاع العائد في أسهمها إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015، وهو أعلى معدل في الأسواق الناشئة.

وقالت الوكالة:”إن الانتظار حتى بعد قرار التصنيف من قبل مورغان ستانلي المحتمل في شهر حزيران /يونيو المقبل، سيؤدي إلى زيادة كبيرة في حجم التداول في السوق ويساعد على تحقيق قيمة أكبر لأسهم مالكها وهو صندوق الاستثمارات العامة.”

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم تداول قوله: “إن السوق تدرك أهمية بناء الثقة للمستثمرين وتحقيق قيمة عادلة تعكس قدراتها وبنيتها التحتية المتطورة والسيولة فيها.”

وكانت “تداول” عينت بنك إتش إس بي سي مستشارًا عام 2016، في عملية الطرح الأولي لأسهمها، وذلك في إطار برامج التخصيص التي تقوم بها المملكة لدعم الإصلاح الاقتصادي ورؤية 2030 التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ووفقًا للوكالة، فإن السوق السعودي ستجتذب أكثر من 41 مليار دولار على شكل استثمارات أجنبية، بعد قرار مؤسسة مورغان ستانلي رفع تصنيفها لسوق ناشئ.