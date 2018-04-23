أسهم السعودية ترتفع لمستوى قياسي

ارتفعت الأسهم السعودية لأعلى مستوى في أكثر من عامين، إذ أبقى التفاؤل إزاء زيادة التدفقات الأجنبية والأرباح القوية على المعنويات الإيجابية للمستثمرين في أكبر سوق في الخليج.

وأظهرت أحدث بيانات للبورصة أن صافي مشتريات الأجانب من الأسهم السعودية، سجل مستوى قياسيًا قيمته 384 مليون دولار في الأسبوع الماضي، مما يظهر اهتمامًا دوليًا مستمرًا بالسوق.

وارتفعت البورصة السعودية فوق 8300 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 17 أغسطس/ آب 2015.

وصعد سهم بنك الجزيرة 5.3 % بعدما قال البنك الأهلي المتحد البحريني إنه اشترى 7.3 بالمئة في البنك الإسلامي السعودي.

وصعد سهم الاتصالات السعودية 0.9 % بعدما أعلنت أن صافي الربح بلغ 2.59 مليار ريال في الربع الأول من السنة مقارنة مع 2.53 مليار قبل عام بما يتفق مع توقعات المحللين.

وقفز سهم موبايلي السعودية 3.8 % بعد تقلص الخسائر إلى 93 مليون ريال في الربع الأول من السنة مقارنة مع خسارة بلغت 163 مليون ريال قبل عام.

وكان أداء أسهم دبي دون نظرائها عند الفتح اليوم؛ نظرًا لضعف ثقة المستثمرين الذين يرون أن الشركات تكبح التوزيعات النقدية.

ونزل مؤشر دبي 0.4 % إلى 3066.45 نقطة.

وقال طارق قاقيش المدير العام لإدارة الأصول في مينا كورب “ثقة المستثمرين ضعيفة جدًا وهو أمر مفهوم في ظل عوامل عديدة مثل سياسة التوزيعات غير المتسقة والخسائر الكبيرة لعدد من الشركات المدرجة”.

وتابع “نقص السيولة تصحبه زيادات لرؤوس أموال عدد من الشركات المدرجة”.

ونزل سهم داماك العقارية 9.4 % بعدما خفضت الشركة التوزيعات النقدية إلى 15 فلسًا من 25 فلسًا أمس الأحد.

ونزل سهم أمانات القابضة، وهي شركة استثمار في الرعاية الصحية والتعليم، 2.1 %، بعد أن وافقت الشركة أمس على طلب المساهمين زيادة التوزيعات المقترحة.

وصعدت بورصة أبوظبي 0.3 % يقودها بنك أبوظبي الأول الذي استحوذ على معظم التعاملات في السوق. وارتفع سهم البنك الذي لم يعلن نتائج الربع الأول بعد 1.6% .