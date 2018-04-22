تباين وترقب يسود البورصات العربية منذ أسبوع

تباين أداء البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي، مع سيطرة الترقب على تحركات المستثمرين انتظارًا لنتائج الشركات الفصلية.

وقال أحمد يونس، رئيس الجمعية العربية لأسواق المال، “نعتقد أن الأسواق تحتاج إلى محفزات قوية تدفعها إلى لصعود، وعلينا أن ننتظر إعلانات نتائج الشركات الكبرى بشأن نتائج الربع الأول”.

ففي الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.15 % إلى 4706 نقاط مع صعود أسهم الطاقة يقودها “دانة غاز” بمكاسب تخطت 4.3 % بعدما أقرت الشركة توزيعات نقدية بواقع 5 % من رأس المال.

بينما هبط مؤشر بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.4 % إلى 3082 نقطة مع انخفاض أسهم العقارات بنسبة 1.4 % مع انخفاض سهم “إعمار” بنحو 2.9 %.

وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.94 % إلى 17781 نقطة مع صعود سهم “التجاري الدولي” بنسبة 2.85 % محققًا أعلى وتيرة مكاسب أسبوعية في شهر.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.77 % إلى 1301 نقطة مع ارتفاع أسهم قطاع الصناعة يقودها “ألمنيوم البحرين” بنسبة 7.6 %.

وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، إذ ارتفع مؤشرها الرئيسي “تأسي” بنسبة 0.57 % إلى 8277 نقطة بدعم ارتفاع الأسهم القيادية في قطاعي المصارف والمواد الأساسية.

في المقابل، انخفضت بورصة الأردن بنسبة 0.52 % إلى 2186 نقطة مع هبوط أسهم القطاع الصناعي بنسبة 2.36 % والمالي بنسبة 0.26 % والخدمي بنحو 0.04 %.

وهبطت بورصة مسقط بنسبة 0.35 % إلى 4759 نقطة، مع تراجع أسهم القطاع الخدمي بنسبة 1.51 % والصناعي بنسبة 0.84 %.

وتباين أداء مؤشرات الكويت الرئيسية، في أسبوع اقتصر على 4 جلسات، ونزل المؤشر العام بنسبة 0.09 % إلى 4797 نقطة، وهبط المؤشر الرئيسي بنحو 0.51 % إلى 4839 نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16 % إلى 4773 نقطة.