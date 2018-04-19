شركة بورصة الكويت تعيّن سعد المطوع رئيسًا لها‎

قالت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، اليوم الخميس، إنه تقرر تعيين سعد فيصل المطوع رئيسًا لمجلس الإدارة بدلًا من طلال فهد يوسف الغانم، واختيار سليمان براك المرزوق نائبًا لرئيس المجلس.

وأوضحت البورصة، في بيان، أن الجمعية العمومية اعتمدت البيانات المالية للعام 2017، حيث حققت أرباحًا صافية بلغت 4.08 مليون دينار (13.61 مليون دولار) في 2017، وبلغ إجمالي الإيرادات السنوية المجمعة 10.4 مليون دينار.

وشكلت الجمعية مجلس إدارة الشركة لفترة السنوات الثلاث المقبلة، وسيتكون من يعقوب يوسف آل بن علي وصلاح عبد الله العثمان وباسل عبد الوهاب الزيد وسليمان الشاهين الربيع وحسام عبد الرحمن البسام وسليمان نبيل بن سلامة إضافة لرئيس مجلس الإدارة ونائبه.