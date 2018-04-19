ارتفاع الذهب لأعلى مستوى خلال الأسبوع الجاري‎

ارتفعت عقود الذهب، في تعاملات الخميس، لأعلى مستوى خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع انخفاض طفيف للدولار، وتمسك المتعاملين بالمعدن الأصفر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.02 % إلى مستوى 89.33.

وبحلول الساعة الـ (08:07 تغ)، صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 0.19 % عند 1356.1 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.30 %، إلى 1353.48 دولار للأوقية (الأونصة).

وخلال الأسبوع الماضي، وصل الذهب لأعلى مستوى منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تزايد حالة القلق لدى المستثمرين من توجيه الولايات المتحدة ضربة جوية لسوريا، إلا أن الضربة، التي نفذت فجر السبت، جاءت محدودة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.07 % إلى 17.26 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.97 % إلى 950.43 دولار للأوقية.