واشنطن ترفض مطالب موسكو بتعويضات عن رسوم الصلب الأمريكية‎

أظهر بيان روسي نشرته منظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس، أن روسيا تطالب بتعويضات من الولايات المتحدة عن قرارها فرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم.

وتقول واشنطن، إن الرسوم تستند إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وإنها تقع خارج اختصاص قواعد منظمة التجارة، لكن روسيا والصين والهند والاتحاد الأوروبي اعترضت على ذلك قائلة، إن الرسوم هي “إجراءات حماية” ما يستلزم تقديم تعويضات لكبرى الدول المصدرة.

ووافقت الولايات المتحدة على التفاوض مع الصين وأبلغت الهند والاتحاد الأوروبي ترحيبها بإجراء “مناقشة لهذا الأمر أو أي مسألة أخرى” لكن مع الإصرار على أن مطالب التعويض غير مبررة.