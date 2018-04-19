صعود بورصات الخليج في المعاملات المبكرة

ارتفعت البورصة السعودية في المعاملات المبكرة، اليوم الخميس، بدعم من صعود أسعار النفط لأعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بينما عززت أرباحٌ قوية بورصة قطر.

وصعد المؤشر السعودي 1.4% ليسجل مكاسب لليوم السادس على التوالي، كما ارتفع سهم مصرف الراجحي 3.3% وصعد سهم مجموعة سامبا المالية 3.2%.

وزاد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.9%، بعد أن نالت أسهم شركات البتروكيماويات الدعم من ارتفاع أسعار النفط بسبب انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وسعي السعودية، أكبر مصدر للنفط، لرفع الأسعار عن طريق مواصلة كبح الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 74.02 دولار للبرميل في أقوى أداء منذ الـ 27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 68.95 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر عام 2014.

وصعد مؤشر البورصة القطرية 0.9% إذ عززت أسهم القطاع المالي الأداء، وارتفع سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك البلاد 4.1%، وزاد سهم بنك الدوحة 2.2 %، ويعلن البنك نتائجه للربع الأول يوم الأحد المقبل.

وأعلنت البنوك القطرية حتى الآن، عن أرباح قوية نسبيًا للربع الأول من العام، فيما انخفض مؤشر بورصة دبي 0.5%.

وتراجع سهم بنك دبي الإسلامي 0.5%، وحقق البنك، أمس الأربعاء، زيادة نسبتها 16% في صافي ربح الربع الأول بما يتماشى على نطاق واسع مع توقعات بنك سيكو البحرين.

وفي أبو ظبي انخفض سهم دانة غاز 1%، بعد أن وافقت الشركة أمس الأربعاء على توزيعات أرباح عن عام 2017 للمرة الأولى منذ عدة أعوام.

وكانت محكمة إماراتية قضت بأن دانة غاز يمكنها توزيع أرباح؛ ما يتعارض مع حكم أصدرته محكمة بريطانية، وهذا الحكم هو الأحدث ضمن سلسلة نزاعات قانونية في الإمارات وبريطانيا بدأت في العام الماضي عندما أوقفت دانة غاز مدفوعات صكوك قيمتها 700 مليون دولار، وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.4 %.