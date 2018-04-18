ارتفاع بورصة السعودية وسط أداء ضعيف في المنطقة

ارتفعت بورصة السعودية، اليوم الأربعاء، بينما سجلت باقي أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أداء ضعيفًا مع هبوط بورصة دبي مجددًا، تحت ضغط خسائر لسهم إعمار العقارية القيادي.

وزاد المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.6%، محققًا مكاسب لخمس جلسات متتالية.

والسوق متفائلة بتوقعات لتدفقات أموال أجنبية إلى المملكة في العامين القادمين مع انضمام الرياض إلى مؤشرات للأسواق الناشئة.

وكان سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) الرابح الأكبر بصعوده 7.9%ة، مسجلًا أعلى مستوياته منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وسيجري تداول السهم بدون الحق في توزيعات الأرباح يوم الأربعاء القادم.

وأغلق سهم زين السعودية للاتصالات مرتفعًا 3.6% في أقوى تداول منذ نيسان/أبريل 2017.

وهبط مؤشر سوق دبي 1.4% مع تراجع سهم إعمار العقارية القيادي 3.6%، وانخفض السهم هذا العام بفعل ضعف سوق العقارات في الإمارة.

وفشلت أرباح قوية لبنوك في دعم أسهمها، فيما هبط سهم بنك دبي الإسلامي 1.8% بعدما سجل المصرف زيادة بلغت 17% في صافي الربح الفصلي، بينما تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة، 0.5%، رغم تسجيله زيادة 27% في الربح الفصلي متجاوزًا توقعات المحللين.

وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.5% مع هبوط سهم بايونيرز القابضة 10% إلى 9.58 جنيه مصري، بعدما قالت شركة الخدمات المالية إنها ستزيد رأسمالها بنسبة 30%.

وستباع الأسهم الجديدة إلى المساهمين الحاليين بسعر خمسة جنيهات للسهم.